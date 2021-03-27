Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала

В огромной пробке застряли 6,3 миллиона баррелей нефти, в том числе и российской — на 400 миллионов долларов. После того как судно стащат с грунта, нормальное движение придется восстанавливать несколько недель. Кто пострадал больше всего и как этот инцидент скажется на России, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Перекрыл движение

Утром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров застрял посреди Суэцкого канала, обеспечивающего 12% мировой торговли. Несколько десятков танкеров и газовозов застряли в пробке.

Пока вытащить судно не удается. Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий тайваньской компании-оператору Evergreen Marine, следовал из Китая в Нидерланды и сел на мель. Течение развернуло его поперек канала.

Эксперты не исключают, что если маршрут не разблокируют за выходные, коллапс растянется на несколько недель. Это грозит мировой торговле огромными убытками. Собственно, потери велики уже сейчас. Подсчитали, что "самая дорогая пробка" в истории каждую минуту приносит 6,66 миллиона долларов убытка.

Миллиардные убытки

По данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала — порядка 9,6 миллиарда долларов.

"Застряли по меньшей мере семь танкеров с 6,3 миллиона баррелей нефти — два к северу от контейнеровоза и пять — к югу", — сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Brent стоит порядка 64 долларов за баррель, то есть в пробке — 403 миллиона долларов. А еще есть 15 судов с нефтепродуктами — нафтой (летучей нефтью), авиационным топливом, бензином. Десять стоят на юге, пять — на севере.

Суэцкий канал — ключевой маршрут транспортировки топлива с Ближнего Востока в Европу и США. Таким образом, пострадали прежде всего ближневосточные поставщики нефти и сжиженного природного газа: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар.

Для России не критично

Застряла там и российская нефть — по предварительным данным, 2,6 миллиона баррелей на 160 миллионов долларов. Задержка этих 350 тысяч тонн в пути — сюрприз неприятный: деньги за заказы отечественным компаниям могут не поступить. А это недополученные бюджетом налоги. Однако для России Суэцкий канал все-таки не основной маршрут.

"Нефть мы отправляем главным образом в Европейский союз (по нефтепроводу "Дружба"), Китай и США. Через Суэцкий канал — небольшие объемы мелким потребителям в других странах либо то, что невыгодно транспортировать по железным дорогам", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Для поставок в Азию есть трубопровод "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО). Отдельные танкеры из Новороссийска проходят через Суэц, например, "Газпром нефти", но их доля в общем обороте — в рамках статистической погрешности", — указывает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

А что с СПГ

На подходе к Суэцкому каналу заблокированы и три СПГ-танкера, обслуживающие "Новатэк": Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei. Вероятно, это не слишком повлияет на финансовые показатели основного российского поставщика сжиженного газа, однако может поднять цены в Европе и Азии, сообщил РИА Новости управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.

Yamal Spirit, принадлежащий канадской компании Teekay, Clean Horizon и Yenisei River (владелец — греческая Dynagas) уже доставили СПГ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возвращаются порожними, значит, о прямых потерях "Новатэка" говорить не приходится.

А вот "Газпрому" эта ситуация на руку, считает глава подразделения рынков газа и электроэнергии Rystad Energy Карлос Торрес Диас. Суэцкий канал — главный маршрут для Катара, одного из крупнейших производителей СПГ. В 2020-м через канал проходило по пять катарских танкеров в неделю.

Поскольку трубопроводный экспорт российского газа в Европу пока ниже максимума транспортных мощностей, наши поставки способны обеспечить рынку некоторую гибкость. Россия почти ничего не теряет от этого инцидента, подчеркнул эксперт.

В своих интересах

По словам Юшкова, перед российскими компаниями открываются дополнительные возможности. Поставщики с Ближнего Востока отрезаны от Европы, и там возникла потребность в альтернативе. Единственный вариант — российское сырье. И рост нефтяных котировок — Brent подорожала сразу на пять процентов — как нельзя кстати: доходы отечественных нефтяников увеличились.

"Наши танкеры, вставшие со стороны Средиземного моря, вполне могут развернуться и пойти в Европу. Рынок расширяется, а российская Urals, похожая по качеству и характеристикам на саудовскую нефть, также поднялась в цене", — указывает аналитик.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от эффективности работ по вызволению Ever Given и решений судовладельцев: ждать им или же разворачивать суда. Так, например, транснациональная Hapag-Lloyd, специализирующаяся на контейнерных перевозках, рассматривает маршрут в обход Африканского Рога. Однако, уточнили в компании, это "на неделю дольше и дороже".

С другой стороны, полная блокировка Суэцкого канала подняла стоимость фрахта, и владельцы супертанкеров смогут заработать. С февраля они несли убытки из-за падения цен на морские перевозки.

Что дальше

Эксперты констатируют: cудя по всему, контейнеровоз глубоко зарылся в песок, раз буксиры не смогли сдвинуть его с места.

"Значит, надо как-то облегчить судно, и тут есть три пути: скачать с Ever Given балластную воду и топливо, снять контейнеры либо сделать и то и другое. Однако быстро это не получится — не сливать же топливо в канал и не сбрасывать же контейнеры на берег. Надо поставить на берегу емкости, и туда выкачивать. Для перегрузки контейнеров придется арендовать вертолеты либо привозить откуда-то краны и их монтировать. Все это потребует много времени и денег", — рассуждает независимый промышленный эксперт Алексей Хазанов.

Пока Ever Given на мели, цена на нефть может перевалить за 70 долларов. Однако этот эффект краткосрочный. Когда канал разблокируют, нефть, скорее всего, снова подешевеет из-за жесткого карантина в Европе и третьей волны коронавируса.