Биткоину предсказали стоимость в 400 тысяч долларов в 2021 году

Свой последний исторический рекорд самая популярная криптовалюта в мире установила 13 марта, превысив отметку в 61 тысячу долларов за один биткоин.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Стоимость биткоина может достигнуть 400 тысяч долларов в течение 2021 года, к такому выводу пришел аналитик издания Bloomberg Майк Макглоун.

Он сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков. Соответствующий график Макглоун опубликовал в своем Twitter.

По его прогнозам, новый потенциальный пик цены в этом году с учетом предыдущего поведения может составить до 400 тысяч долларов за монету. К тому же эксперт уверен, что в ближайшее время криптовалюта биткоин может трансформироваться в глобальный цифровой защитный актив с низким уровнем риска.

"На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", — говорится в его твите.

#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity -- Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ — Mike McGlone (@mikemcglone11) March 26, 2021

По состоянию на 28 марта 12:36 биткоин торгуется на уровне 56 388 долларов за монету.

С конца января текущего года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года. В середине марта стоимость криптовалюты превышала в моменте отметку в 61 тысячу долларов.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.