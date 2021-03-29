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Visa разрешит клиентам использовать для платежей криптовалюту

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210329/1032108927/Visa-razreshit-klientam-ispolzovat-dlya-platezhey-kriptovalyutu.html

Компания нацелена сделать криптовалюты более безопасными, полезными и применимым для платежей средством.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Американская платежная система Visa первой из крупнейших платежных систем одобрила расчеты по сделкам в криптовалюте USD Coin - стейблкоином, который поддерживается долларом. Об этом говорится в сообщении компании.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"Visa сегодня объявила об ...использовании USD Coin (USDC) - стейблкоина, поддерживаемого долларом США - для проведения расчетов по сделкам с Visa на Ethereum - одном из самых активно используемых блокчейнов с открытым исходным кодом", - сообщает компания.

Система запускает такую возможность совместно с партнером Crypto.com.

Поддержка криптовалют как нового типа расчетной валюты знаменует важный шаг в стратегии Visa по расширению всех форм движения денег как в сети Visa, так и за ее пределами, говорится в сообщении.

Речь идет об обмене средств между партнерами-эмитентами Visa и партнерами по эквайрингу через VisaNet для произведенных транзакций. При этом это не относится к движению средств с индивидуальных счетов потребителей.

USD Coin (USDC) - поддерживаемый долларом США стейблкоин, созданный совместно Circle и Coinbase в рамках консорциума Centre. Цена одного USDC равна одному доллару. По данным портала CoinMarketCap, капитализация стейблкоина превышает 10,7 миллиарда долларов.

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