Объем транзакций в системе "АПРА" составил более 4 миллиардов рублей в 2021 году

Национальный банк Абхазии подвел итоги объема транзакций по банковским картам за первый квартал 2021 года.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Общий оборот транзакций по банковских картам на территории Абхазии в первом квартале 2021 года составил 4,29 миллиардов рублей, сообщается на сайте Банка Абхазии.

В структуре совершенных операций доля карт АПРА составила 51,9%, на карты международной платежной системы приходится 38,3%, на карты платежной системы "Мир" – 9,8%.

Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру Национальной платежной системы АПРА за первый квартал 2021 года, вырос на 22,3% или 782 миллионов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем операций по российским банковским картам в национальной платежной системе АПРА за первый квартал 2021 года вырос на 60% или 774 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,063 миллиарда рублей. В том числе картами "Мир" с начала года было совершенно операций на 419 миллионов рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 208,1% или 283 миллионов рублей.

По итогам первого квартала 2021 года объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 930 миллионов рублей, что превышает объем безналичных операций аналогичного периода прошлого года на 70% или 383 миллионов рублей. Рост показателя безналичных операций свидетельствует о том, что держатели банковских карт на территории Абхазии начали активнее использовать карты в качестве средств оплаты за товары, работы и услуги.

Держатели российских банковских карт расплатились в торгово-сервисных предприятиях республики на общую сумму 860 миллионов рублей, в том числе объем безналичных операций держателей карт "Мир" составил 151 миллионов рублей, что превышает аналогичный показатель 2020 года на 259,5% или 109 миллионов рублей.

Сумма безналичных операций картами АПРА за отчетный период 2021 года составила 70 миллионов рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 105,1% или 36 миллионов рублей.

В первом квартале 2021 года держатели банковских карт АПРА World совершили операций за пределами Республики Абхазия на сумму 10,57 миллионов рублей, в аналогичном периоде 2020 года данный показатель составил 5,71 миллионов рублей.

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