Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет

Национальная платежная система "АПРА" в Республике Абхазия начала свою финансовую деятельность в 2012 году.

За последние шесть лет общий объем операций, осуществленных через инфраструктуру Национальной платежной системы "АПРА", превысил 63 миллиарда рублей. Рост происходил стабильно и планомерно. Годовой объем операций с 2 миллиардов рублей в 2015 году вырос до 17 миллиардов в 2020 году. Максимальный прирост операций наблюдался в 2016 и 2017 годах, когда происходило фактическое утроение и удвоение объемов операций в системе "АПРА" соответственно.

Объем операций по картам внешних платежных систем, которые обслуживаются в Национальной платежной системе, за рассматриваемый период вырос в семь раз – с одного миллиарда рублей до 6,9 миллиарда рублей.

С ростом количества держателей банковских карт "АПРА", а также постоянным расширением платежной инфраструктуры увеличивались и объемы покупок по банковским картам "АПРА". К примеру, если в 2015 году эти показатели составляли всего 3 миллиона рублей, то в 2020 году они выросли до 240 миллионов рублей.

За последние два года держателями карт "АПРА" было оплачено товаров и услуг на 360 миллионов рублей – всего за шесть лет годовые объемы операций по оплате увеличились в 80 раз.

Количество организаций, начисляющих заработную плату сотрудникам на карты "АПРА" в Республике Абхазия с 2015 года выросло в 7 раз, с 77 в 2015 году до 525 организаций в 2020 году.

Терминальная сеть Национальной платежной системы увеличивается с каждым годом по каждому из видов терминальных устройств. Количество банкоматов увеличилось с 2015 года на 56 и составляет на сегодняшний день 125 единиц. В 2020 году пунктов выдачи наличных денежных средств, обслуживающих банковские карты в кассах банков стало в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Активно развивается POS-терминальная сеть республики, так с 2015 года их количество увеличилось в 10 раз – с 230 до 2 357 терминалов.

В июле 2018 года между платежными системами "АПРА" и "Мир" был подписан договор о взаимодействии. С июня 2019 года карты "Мир" обслуживаются в Абхазии, а с октября того же года картой "АПРА" можно расплатиться на территории Российской Федерации.

Объем операций по картам "Мир" в Национальной платежной системе за два года составил 1,64 миллиарда рублей. Объем операций по картам "АПРА" в инфраструктуре "Мир" - почти 44 миллиона рублей.