Курс биткоина побил новый исторический рекорд

Прошлый рекорд был установлен 13 апреля, когда самая популярная в мире криптовалюта достигла отметки в 62,8 тысячи долларов.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и по состоянию на 08:00 превысила отметку в 64 тысячи долларов Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

С конца января текущего года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года. В середине марта стоимость криптовалюты превышала в моменте отметку в 61 тысячу долларов.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.

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