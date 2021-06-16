Выбраться из ямы: мировой экономике предрекли рекордный отскок

Мировая экономика после пандемического обвала может показать рекордный отскок за восемьдесят лет, считают эксперты Всемирного банка.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Локомотивами глобального роста экономики выступят США и Китай. Российский ВВП прибавит меньше, но и в аутсайдерах не окажется. Запас прочности нужно накопить уже к 2025-му, когда эксперты предрекают следующий кризис. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Беспрецедентный спад

Карантин из-за коронавируса парализовал целые отрасли. Эксперты предупреждали: глобальный финансовый обвал 2008-го может повториться. Но вышло еще хуже. Экономика обрушилась так, как не бывало со времен Великой депрессии.

По оценке Всемирного банка, в 2020-м мировой ВВП сократился на 3,5 процента, в ООН насчитали 4,3. Сильнее всего кризис ударил по развитым странам, объявившим жесткий локдаун.

Россия пережила трудности легче многих развивающихся рынков. Страна встретила пандемию с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.

К тому же, отмечает Bloomberg, Россия разумно ослабила ограничения после первоначальных жестких мер. Впрочем, помогло и то, что сфера услуг у нас относительно невелика.

Мировая экономика потеряла 3,5 триллиона долларов, что в два раза больше, чем в 2008-м. К концу 2021-го убытки увеличатся до семи триллионов, сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона).

Резкое восстановление

После мощного падения аналитики прогнозируют столь же резкое восстановление — сработает эффект низкой базы. Как утверждает в июньском докладе Всемирный банк, в 2021-м мировой ВВП вырастет на 5,6%. Прежде всего за счет "усиления — на фоне продолжающейся вакцинации — экономической активности в нескольких крупных странах". А именно: в Китае (плюс 8,5%), Индии (8,3), США (6,8).

"В Соединенных Штатах все это опирается на существенную финансовую поддержку", — добавляют авторы доклада.

В странах с низкими доходами пандемия сводит на нет прежние достижения в борьбе с бедностью и способствует усугублению продовольственного дефицита, уточняют эксперты.

Экономика США, Индии и России к концу года выйдет на докризисный уровень. Всемирный банк ожидает прироста российского ВВП на 3,2% (в 2020-м было минус три, в допандемийные 2018-й и 2019-й — 2,8 и два).

Основными драйверами в ВБ считают восстановление внутреннего спроса и подорожание энергоносителей. А среди главных препятствий — медленная вакцинация. Если население будет прививаться неохотно, эпидемия продолжится.

Негатив вносит и геополитика, включая очередные американские санкции. Риски — и в перегреве ипотечного рынка, ухудшающем качество активов и уменьшающем доходы финансовых организаций.

В ВБ полагают, что уровень бедности в России снизится, но вплоть до 2022-го будет превышать допандемийные показатели.

Однако, как подчеркивали эксперты, экстренные меры властей не допустили еще большего обнищания. Государство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у Центробанка есть солидные резервы. Антикризисные вливания аналитики оценили в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это сдержало обеднение страны.

Контроль инфляции

Всемирный банк отмечает, что повышение ключевой ставки регулятором сдержит темпы роста в России. Но, с другой стороны, замедлит инфляцию. В большинстве стран, применяющих таргетирование инфляции, этот показатель, как ожидается, не выйдет из целевого диапазона.

России это тоже касается. Инфляция в мае ускорилась до шести процентов — пятилетнего максимума. В мае регулятор повысил ставку до 5,5% годовых.

"Если не принять меры по нейтрализации рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью, то в развитых экономиках сохранится уязвимость к стрессовым ситуациям на финансовых рынках из-за изменения настроений инвесторов", — предупредил директор группы прогнозов ВБ Айхан Косе.

Международный валютный фонд в апреле улучшил прогноз по увеличению ВВП России с трех сразу до 3,8 процента. В Минэкономразвития также указали на то, что экономика восстанавливается опережающими темпами. Если так будет и дальше, прогноз повысят.

Запас прочности нужно успеть накопить за четыре года. По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, уже в 2025-2026-м нас ждет следующий глобальный кризис.