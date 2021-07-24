Эксперт дал оценку плану по оптимизации энергоотрасли Абхазии

Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган заявила на встрече с журналистами о том, что Абхазией и Россией был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Сомнительным планом действий назвал программу по оптимизации энергообеспечения Абхазии сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава в эфире радио Sputnik.

"Почему сомнительная ситуация? Невозможно реформировать ни одну отрасль, не реформируя другие отрасли, особенно, когда речь идет о тарифах. Кстати, отсутствие общего плана реформ в экономике всему этому мешает", - считает он.

При этом Аристава подчеркнул, что Абхазия не сторонится инвестиций или российских друзей. Доверие к российскому государству огромное. Поэтому, отметил он, проблем в том, чтобы иметь дело с российским государством, нет.

Для достижения поставленных задач необходима мобилизация интеллектуального потенциала, что Абхазия за свою историю проявляла не раз, но в наши дни Аристава такой тенденции не наблюдает.

Он также задался вопросом о том, как крестьяне будут оплачивать повышенные тарифы за электроэнергию, что предполагает план оптимизации энергообеспечения Абхазии в ближайшие пять лет.

В плане указано, что в третьем квартале 2021 года будет утверждена методология расчета и применения тарифов на электричество. Новый тариф будет включать в себя расходы на поставку электричества, эксплуатацию электросетей, установку приборов учета.

По мнению экономиста, крестьяне должны начать получать доходы, которые позволят им платить по счетам.

"Речь идет о том, что люди хотят услышать о том, как будет расти их уровень жизни, их доходы и тогда можете планировать рост тарифом. Не только на электроэнергию, но и на воду – тарифы, скажем так, естественных монополий. Цельная программа должна быть", - сказал Аристава.

Он уверен, что при комплексном подходе к проблемам, налаживанию системы учета, то все получится. Иначе, пока государство занимается одной сферой, из-под контроля будет выходить другое направление. Чтобы не получилась так, что тарифы подняли, а собираемость за электроэнергию осталась прежней, движение денег в стране надо взять под контроль.

По словам Аристава, в Парламенте и Минфине находится законопроект "О валютном регулировании и контроле". Также, считает он, для повышения уровня доверия населения нужно провести ребрендинг "Черноморэнерго" – поменять имидж компании.

"Премьер-министр Абхазии на недавнем совещании правильно сказал о том, что штатное расписание "Черноморэнерго" резко увеличилось. Это же люди слышать. Теперь, гражданин сидит дома и думает, куда пойдут его деньги. То есть, компания должна убедить граждан, что их деньги пойдут им же на пользу", - сказал он и добавил, что при условии увеличения тарифов за свет, "Черноморэнерго" должно предоставить план мероприятий по финансам, оптимизации и готовность самому экономить.

При соблюдении всех этих условий положительный эффект получит все общество, бизнес и промышленность.

Решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.