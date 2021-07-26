Объем операций в системе "АПРА" превысил 10,5 миллиарда рублей в первом полугодии

Национальная платежная система "АПРА" в Республике Абхазия начала свою финансовую деятельность в 2012 году.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Общий объем операций, произведенных в Национальной платежной системе "АПРА", превысил 10,5 миллиарда рублей за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Отмечается, что на долю карт иностранных платежных систем приходилось 42%, на карты "АПРА" – 48%, МИР – 10%.

Общий объем операций по российским банковским картам составил 5,5 миллиарда рублей, из которых более одного миллиарда рублей прошло по банковским картам "Мир".

По итогам полугодия в торгово-сервисных предприятиях страны банковскими картами было оплачено товаров и услуг на общую сумму 2,17 миллиарда рублей. Ежедневно жители Абхазии оплачивали покупки картами "АПРА" на сумму более одного миллиона рублей.

С начала 2021 года в Абхазии было установлено 438 POS-терминалов, позволяющих оплачивать банковскими картами товары и услуги на территории республики. В целом сеть терминалов терминальная Национальной платежной системы насчитывает свыше 3000 устройств.