Налоговые платежи в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года превысили план

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Налоговых платежей в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года поступило на сумму 1 миллиард 959 миллионов 700 тысяч рублей при плане 1 миллиард 640 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.
Таким образом выполнение плана составило 119,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 319 миллионов 600 тысяч рублей.
Поступления налоговых платежей за восемь месяцев 2021 года по Сухуму и районам республики:
|План
|Поступило
|Выполнение
|Сухум
|942 миллиона 600 тысяч рублей
|1 миллиард 38 миллионов 600 тысяч рублей
|110,2%
|Гагрский район
|344 миллиона 200 тысяч рублей
|459 миллионов 600 тысяч рублей
|133,5%
|Гудаутский район
|106 миллионов 900 тысяч рублей
|170 миллионов 400 тысяч рублей
|159,5%
|Сухумский район
|70 миллионов 900 тысяч рублей
|115 миллионов 100 тысяч рублей
|162,3%
|Гулрыпшский район
|35 миллионов 100 тысяч рублей
|50 миллионов 600 тысяч рублей
|144,3%
|Очамчырский район
|102 миллиона 300 тысяч рублей
|80 миллионов 900 тысяч рублей
|79,1%
|Ткуарчалский район
|13 миллионов 500 тысяч рублей
|14 миллионов 900 тысяч рублей
|110,6%
|Галский район
|24 миллиона 700 тысяч рублей
|29 миллионов 600 тысяч рублей
|119,8%
Поступление в бюджет налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, за август текущего года составило 352 миллиона 600 тысяч рублей при плане 285 миллионов 600 тысяч рублей. Выполнение плана за август составило 123,5%.