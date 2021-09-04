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Налоговые платежи в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года превысили план

© Sputnik / Акоп Кущян
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210904/1033153655/Nalogovye-platezhi-v-byudzhet-Abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2021-goda-prevysili-plan.html

Динамика поступления налоговых платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 146,1%.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Налоговых платежей в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года поступило на сумму 1 миллиард 959 миллионов 700 тысяч рублей при плане 1 миллиард 640 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.

Таким образом выполнение плана составило 119,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 319 миллионов 600 тысяч рублей.

Поступления налоговых платежей за восемь месяцев 2021 года по Сухуму и районам республики:

  План Поступило Выполнение
Сухум 942 миллиона 600 тысяч рублей 1 миллиард 38 миллионов 600 тысяч рублей 110,2%
Гагрский район 344 миллиона 200 тысяч рублей 459 миллионов 600 тысяч рублей 133,5%
Гудаутский район 106 миллионов 900 тысяч рублей 170 миллионов 400 тысяч рублей 159,5%
Сухумский район 70 миллионов 900 тысяч рублей 115 миллионов 100 тысяч рублей 162,3%
Гулрыпшский район 35 миллионов 100 тысяч рублей 50 миллионов 600 тысяч рублей 144,3%
Очамчырский район 102 миллиона 300 тысяч рублей 80 миллионов 900 тысяч рублей 79,1%
Ткуарчалский район 13 миллионов 500 тысяч рублей 14 миллионов 900 тысяч рублей 110,6%
Галский район 24 миллиона 700 тысяч рублей 29 миллионов 600 тысяч рублей 119,8%

Поступление в бюджет налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, за август текущего года составило 352 миллиона 600 тысяч рублей при плане 285 миллионов 600 тысяч рублей. Выполнение плана за август составило 123,5%.

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