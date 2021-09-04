Налоговые платежи в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года превысили план

Динамика поступления налоговых платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 146,1%.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Налоговых платежей в бюджет Абхазии за восемь месяцев 2021 года поступило на сумму 1 миллиард 959 миллионов 700 тысяч рублей при плане 1 миллиард 640 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.

Таким образом выполнение плана составило 119,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 319 миллионов 600 тысяч рублей.

Поступления налоговых платежей за восемь месяцев 2021 года по Сухуму и районам республики:

План Поступило Выполнение Сухум 942 миллиона 600 тысяч рублей 1 миллиард 38 миллионов 600 тысяч рублей 110,2% Гагрский район 344 миллиона 200 тысяч рублей 459 миллионов 600 тысяч рублей 133,5% Гудаутский район 106 миллионов 900 тысяч рублей 170 миллионов 400 тысяч рублей 159,5% Сухумский район 70 миллионов 900 тысяч рублей 115 миллионов 100 тысяч рублей 162,3% Гулрыпшский район 35 миллионов 100 тысяч рублей 50 миллионов 600 тысяч рублей 144,3% Очамчырский район 102 миллиона 300 тысяч рублей 80 миллионов 900 тысяч рублей 79,1% Ткуарчалский район 13 миллионов 500 тысяч рублей 14 миллионов 900 тысяч рублей 110,6% Галский район 24 миллиона 700 тысяч рублей 29 миллионов 600 тысяч рублей 119,8%

Поступление в бюджет налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, за август текущего года составило 352 миллиона 600 тысяч рублей при плане 285 миллионов 600 тысяч рублей. Выполнение плана за август составило 123,5%.