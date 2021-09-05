Биткоину предсказали рост до 75 тысяч долларов до конца года

Сейчас самая популярная криптовалюта в мире биткоин торгуется на отметке в 50 тысяч долларов.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Биткоин до конца года может обновить свой исторический максимум и подняться до 73–75 тысяч долларов, с таким прогнозом выступил резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров, пишет РИА Новости.

По мнению Назирова, криптовалюта может продолжить свой рост и "сильным сигналом для этого является пересечение глобальной трендовой линии". Это, по его прогнозу, позволит цене увеличиваться, превышая свой нынешний максимум.

"Уже в этом году стоимость криптовалюты сможет достигнуть 73–75 тысяч долларов. Необходимо отметить, что сентябрь открылся ценой выше 45 тысяч долларов, что говорит о преимущественном интересе покупателя", — заявил эксперт.

Среди важных факторов роста он также называет перспективу принятия биткоина в латиноамериканских странах, где большой интерес к нему проявляют крупные инвесторы и долгосрочные держатели.

Еще одним из основополагающих факторов подъема является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.