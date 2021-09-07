Накроет по полной: в России описали сценарий нового кризиса

Не успеет мир отойти от пандемии, как уже в 2023 году может разразиться новый глобальный кризис.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Последствия для России — падение экономики, ускорение инфляции, девальвация рубля. Все это предполагает альтернативный сценарий, описанный Центробанком. О чем говорят экономисты и где ситуация уже стала опасной, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Плохой вариант

Проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы Банка России, помимо базового прогноза, содержит три альтернативных: усиление пандемии, глобальная инфляция и финансовый кризис.

Как поясняет регулятор, ключевая предпосылка кризисного варианта — рост глобального долга государств и компаний со слабой финансовой устойчивостью. Среди факторов риска — расширение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также схлопывание пузырей на рынках.

Инвесторы начнут массово продавать рискованные активы. Это существенно обострит проблемы в развивающихся странах — особенно тех, где накопились "значительные долги в иностранной валюте".

В итоге в первом квартале 2023-го начнется масштабный кризис, сопоставимый с тем, что был в 2008-2009 годах, с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением". Упадут спрос и цена на нефть — до 40 долларов за баррель, российский ВВП снизится на 1,4-2,4 процента, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3 процента.

Хотя этот прогноз альтернативный, его не стоит сбрасывать со счетов. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, глобальные риски сегодня очевидны.

Погрязли в долгах

Экономисты предупреждали об этом еще в начале года. Так, эксперты Института международных финансов (IIF) указывали, что масштабное увеличение госрасходов на борьбу с пандемией обернулось резким ростом глобального долга. Занимать позволяли низкие ключевые ставки.

В долгах погрязли все: и государства, и компании, старающиеся набрать кредитов побольше и подешевле. Корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, в том числе с крайне низким рейтингом надежности.

Однако пик пандемического кризиса давно позади, экономика уже не нуждается в дешевых деньгах. Ужесточать финансовую политику вынудит и разгон инфляции. Но как только заимствования подорожают, долговая бомба может рвануть.

В Институте международных финансов подчеркивали: из-за пандемии резко увеличился риск кризиса рефинансирования. Многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы — кто предоставит кредиты, неясно.

Китайская угроза

В ЦБ считают особенно опасной ситуацию с корпоративным долгом, прежде всего в Китае. Еще до пандемии Международный валютный фонд и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую экономику в депрессию. По данным Банка международных расчетов, корпоративный сектор в КНР должен сумму, превышающую 160 процентов ВВП. По стране прокатилась волна дефолтов.

В первом полугодии 25 китайских компаний отказались платить по облигациям — почти на десять миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка. При этом более половины дефолтов — на 5,6 миллиарда — это государственные организации. Таковы оценки международного рейтингового агентства Fitch.

По подсчетам Shanghai DZH, чьи аналитики учитывают бумаги без рейтингов международных агентств, дефолтов еще больше: на 18 миллиардов долларов. В облигациях госкомпаний, по сути, разворачивается кризис неплатежей. В 2019-м на этот сектор приходилось всего десять процентов дефолтов, в 2020-м — 40, а за первые два квартала этого года — больше половины.

Корпоративный сектор

Как поясняют в Japan Research Institute, десятилетиями китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам. "Крупняки" пребывали в полной уверенности, что лопнуть им не позволят. Но жизнь показала, что это далеко не так, отмечают в Daiwa Institute of Research.

В результате, предупреждает Fitch, проблемы возможны и у региональных властей Китая, финансировавших госпредприятия. А экономика страны и так обременена долгом почти на 300 процентов ВВП.

Набирать кредиты компаниям позволил и теневой банкинг — за десять лет этот сектор в КНР разросся до угрожающих 13 триллионов долларов.

В ближайшие два года китайским фирмам предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период. Если не сумеют расплатиться, Азия в очередной раз запустит глобальный экономический кризис.