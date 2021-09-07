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Международные резервы России обновили рекорд

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210907/1033167399/Mezhdunarodnye-rezervy-Rossii-obnovili-rekord-.html

Предыдущий рекорд Центробанк зафиксировал 27 августа — тогда международные резервы РФ составили 615,6 миллиарда долларов.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Международные резервы России по состоянию на 1 сентября составили 618,181 миллиарда долларов против 601,003 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России.

За август резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9%, обновив исторический максимум.

Стоимость монетарного золота в резервах за август сократилась на 2,177 миллиарда долларов, или на 1,6%, и на 1 сентября составила 132,697 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в августе снизилась до 21,5% с 22,4% в июле.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

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