Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах России

Будет изменена часть межбанковских комиссий при оплате товаров, а также в течение года отменены льготы для крупных продавцов.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе отметили, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий, чтобы обеспечить необходимые условия на рынке для развития электронных платежей и сети их приема.

"Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием", - добавили в компании.

В Visa подчеркнули, что межбанковская комиссия не служит доходом платежной системы. Ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа.

В платежной системе считают, что межбанковская комиссия была и остается важным инструментом влияния на платежный рынок, позволяя стимулировать применение и быстрое распространение платежных решений.

По данным издания РБК, с 1 февраля межбанковская комиссия для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров, и в три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж.

Также с 1 февраля ряд карт будет исключен из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других.

Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров, сообщило издание.