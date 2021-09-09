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Цены на бензин в России снизились впервые за год

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экономика
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Sputnik Абхазия
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За последний год бензин в России подорожал на 3,19 рубля — почти на 7%. Дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля, или на 5,4%.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

© Sputnik / Акоп Кущян
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В среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

В частности, цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.

Как отмечают в Министерстве энергетики России, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться.

Нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом.

"Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению. <...> Производство топлива также держалось на повышенных уровнях", — сообщили в ведомстве.

В дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции, заверили в министерстве.

Последний раз цены на топливо в России снижались в прошлом году. 

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