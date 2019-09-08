Кольцо и бюллетень: голосовать в Абхазии приходят даже в день своей свадьбы

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Айнар Читанава. Журналист Саид Джарсалия проголосовал в день своей свадьбы на избирательном участке №3, который расположен в здании Сухумского государственного колледжа.

Его избранница Сабина Хонелия пришла вместе с ним, но не голосовала, так как прописана в другом городе.

По словам жениха, дату свадьбы запланировали восемь месяцев назад, и она совпала с датой выборов президента Абхазии. Саид признался, что он нисколько не расстроился.

"Свадьба свадьбой, но я не захотел пренебрегать столь значимым для республики событием. Конечно же, перед тем как принять такое решение, я посоветовался со своей будущей супругой, и она меня поддержала. У меня сегодня праздник. Желаю, чтобы и выборы президента Абхазии прошли в праздничной атмосфере", - объясняет Джарсалия.

В урну избирательный бюллетень молодожены опустили вместе. Невеста заявила, что поддерживает выбор будущего супруга.

Только выполнив свой гражданский долг, пара направилась для регистрации брака.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы В Абхазии

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

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Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

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