Порог пройден: что известно о выборах президента Абхазии на данный момент

Сария Кварацхелия, Sputnik

Явка избирателей

По данным ЦИК Абхазии на 15:00, проголосовало 38,41% избирателей, это 48 614 человек из 126 577 внесенных в избирательные списки. Порог явки пройден.

Для голосования во втором туре выборов президента Абхазии по всей республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, а также два участка в Москве и Черкесске. Все они будут работать до 20:00.

Изменился адрес избирательного участка в Черкесске. Сегодня там голосуют в Доме культуры по адресу площадь Кирова, 5. Как сообщил Sputnik председатель избирательного участка в Черкесске Заур Коблахов, явка во втором туре здесь активнее, чем в первом.

Уже успели проголосовать кандидаты в президенты, прошедшие во второй тур выборов. В 9:00 Рауль Хаджимба проголосовал на избирательном участке №2, расположенном в здании сухумской школы №14.

"У меня всегда настроение хорошее. Я проголосовал за будущее. Я не бог, я не могу прогнозировать, но надеюсь на то, что народ сделает правильный выбор. Хочется верить в то, что разум победит", - сказал журналистам действующий глава государства.

В 12:00 на избирательном участке №3 в здании Домуправления №3 города Сухума проголосовал кандидат в президенты Алхас Квициниа. На избирательный участок кандидат приехал вместе с сыном Еснатом и дочерью Сарией.

"Голосую за будущее Абхазии. Настроение отличное. Я ожидаю, что наша страна будет процветать. По ходу голосования у нашей команды нет замечаний", - сказал Квициниа.

Нарушений нет

Порядок на выборах в Абхазии охраняют 700 сотрудников МВД Абхазии. Все избирательные участки на территории страны взяты под круглосуточную охрану, сообщили в МВД.

По словам министра внутренних дел Гарри Аршба, никаких правонарушений на территории республики не зарегистрировано.

"МВД готово пресечь провокации на выборах, если таковые будут", - сообщил он.

За пределами Абхазии выборы президента страны также проходят без эксцессов, об этом в Международном пресс-центр заявил министр иностранных дел республики Даур Кове.

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За ходом голосования следят 12 наблюдателей из Государственной Думы и Совета Федерации России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Также для освещения второго тура президентских выборов в республику приехали журналисты из шести зарубежных информационных агентств.

© Sputnik Леон Гуния Число избирателей, принявших участие в голосовании на 15:00

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