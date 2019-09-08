Сделать выбор в Москве: за кого еще голосуют в столице России

Второй тур президентских выборов Абхазии показал высокую явку на избирательном участке №4 в российской столице. За ходом голосования граждан Абхазии в Москве, где сегодня жители столицы определяются еще и с новым составом городской думы, наблюдал корреспондент Sputnik Абхазия.

Sputnik, Лев Рыжков

После полудня московский избирательный участок стал заполняться людьми. К столам, где участковая избирательная комиссия выдавала бюллетени для голосования, выстроилась очередь. По сравнению с первым туром голосования среди избирателей заметно больше молодежи.

"Люди идут. Надо понимать, что сейчас выборы еще и в России (выборы в Московскую городскую думу - ред.). Поэтому многие избиратели должны успеть и сюда", - сообщил Sputnik Абхазия председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Второй тур президентских выборов на избирательном участке №4 в Москве

По его словам, избирателей должно быть больше, чем 25 августа, когда состоялся первый тур голосования. Так как многие вернулись из отпусков, а студенты приехали на учебу.

"Приходит очень много людей, которые не голосовали 25 августа, - отметил Беслан Кобахия. - Сегодня таких здесь очень много. Присутствуют наблюдатели от обоих штабов. Никаких замечаний нет, процесс идет нормально, цивилизованно, благожелательно".

Маленькая Абхазия в центре Москвы

Ровно в полдень на участке появился Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба.

"Второй тур президентских выборов - событие большой политической значимости для нашего народа и государства, - сказал дипломат. - На моей памяти самое большое скопление народа было во время первых выборов за пределами Абхазии. Это происходило сразу после признания Абхазии Российской Федерацией. Проходили выборы в этом же помещении, которое на период аренды становится территорией Абхазии".

Как и 25 августа, небольшой кусочек Абхазии в центре Москвы охраняют два кордона правоохранителей. Снаружи дежурит московская полиция. Внутри – абхазская милиция. Абхазские милиционеры очень дружелюбны, общаются с российскими коллегами.

Республика должна процветать

Студент одного из московских вузов Александр голосует во второй раз в жизни. Первый раз он отдавал свой голос двумя неделями ранее еще в Абхазии.

"Сегодня много людей, - говорит Александр. – Я встретил знакомых. Участок расположен в удобном месте. Что я чувствую? Азарт. Я и мои друзья надеемся на победу своего кандидата. Победитель должен сделать все, чтобы Абхазия процветала. Надо, наконец, развязать проблемные узлы. Надо развивать экономику и туризм".

Голосуют на участке №4 не только этнические абхазы. Приходят русские, абазины, армяне.

"В Москве проживает порядка двадцати пяти абазинов, имеющих двойное гражданство – России и Абхазии, - рассказал Sputnik Абхазия руководитель абазинской диаспоры Москвы Мурадин Урчуков. - В первую очередь нас интересует спокойствие в Абхазии. Второе – это преемственность. Чтобы власть передавалась демократическим путем, а не силовым. Третье – это отношение абхазской власти к нам, абазинам. Мы – самая близкая нация на Кавказе с абхазами. Раньше были одним народом. Но волей истории и исторической судьбы мы были разделены, но мы всегда поддерживаем с ними отношения".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Второй тур президентских выборов на избирательном участке №4 в Москве

Этнический армянин Эдуард Асланян пришел выбирать президента вместе с членами своей семьи.

"Я родился и вырос в Абхазии, - говорит Эдуард. - Желаю Абхазии процветания, желаю мира. Чтобы был там порядок, и чтобы вся желающая молодежь, которая сейчас находится в России, вернулась домой, смогла заняться там своим любимым делом и поднять Абхазию. Потому что этот кусок земли, который у нас есть, должен быть самым лучшим в мире".

Избиратель Дмитрий Кварчиа пришел на участок с внучкой Елизаветой на руках.

"Это моя внучка Елизавета. Пришла посмотреть, как дедушка голосует, - говорит Дмитрий. – А дедушка голосовал за более современную Абхазию. В течение более чем двадцати пяти лет, конечно, происходило какое-то развитие, но очень медленное. Я хочу, чтобы страна развивалась быстро, инновационно. Чтобы у молодежи была работа – вот самое главное! Чтобы была безопасность, чтобы не было легенд, будто у нас опасно. Я хочу, чтобы моя внучка могла спокойно там отдыхать".

Известный ученый-физик и литературный агент Фазиля Искандера Руслан Джопуа также считает безопасность одним из приоритетов в работе будущего главы государства.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Второй тур президентских выборов на избирательном участке №4 в Москве

"Первым делом надо установить верховенство закона, - говорит Руслан Джопуа. - А это очень серьезная проблема всех властей, потому что система родоплеменных отношений, которая у нас есть, очень сильно противопоставлена верховенству закона. Почему-то наши абхазы, которые приезжают в Россию, тут соблюдают законы. А у себя на родине не хотят. А в современном мире ничто не функционирует без закона. Также очень важно, чтобы в квартирах всегда были вода и электричество. Это базовые вещи, которые я требую от любого государства".

К 16:00 явка на московском избирательном участке составила более 600 человек.