Наблюдатели из Южной Осетии: выборы проходят без напряжения

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии на 18:00 составила 50,99%.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Организация второго тура выборов президента Абхазии была проведена на хорошем уровне, волеизъявлению граждан ничего не препятствовало, сказал Петр Гассиев, первый заместитель председателя парламента Южной Осетии, прибывший в Абхазию в качестве международного наблюдателя.

Пообщавшись с абхазскими избирателями наблюдатели пришли к мнению, что все условия что были созданы все условия чтобы люди могли свободно проголосовать. Наблюдатели заявили, что не нашли нарушений, которые могли бы помешать абхазскому народу выразить свою волю.

Гассиев поблагодарил правоохранителей, которые ведут службу на каждом избирательном участке. Он также отметил хорошие условия, предоставленные наблюдателям для осуществления ими мониторинга хода голосования.

"Могу искренне сказать, что для работы нашей делегации были созданы условия близкие к идеальным, начиная с размещения. Мы были на нескольких участках в столице, а также в Новом Афоне. Мы были приятно удивлены, не чувствуется никакого напряжения, любые просьбы нашей делегации выполнялись мгновенно", - добавил он.

Первый заместитель главы Администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев добавил, что организация второго тура выборов была на хорошем уровне.

"Я был на выборах президента Абхазии в 2004 году, все познается в сравнении, и чувствуется большая разница в плане организации. В принципе можно говорить о том, что движение вперед есть, хотелось бы чтобы было лучше, но возможность выбора в Абхазии есть", - сказал наблюдатель.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

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ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

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