Стандартная практика: в МВД объяснили перекрытие дороги у здания ЦИК

Участок дороги – пересечение улиц Конфедератов и Ардзинба и пересечение улиц Конфедератов и Лакоба – был перекрыт в 8:00 утра в воскресенье 8 сентября, на месте дежурят 16 сотрудников спецроты МВД Абхазии.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Перекрытие части улицы Конфедератов возле здания ЦИК Абхазии – стандартная ситуация, сказал корреспонденту Sputnik командир спецроты, майор милиции Рауль Хагба.

Участок дороги – пересечение улиц Конфедератов и Ардзинба и пересечение улиц Конфедератов и Лакоба – был перекрыт в 8:00 утра в воскресенье 8 сентября. На месте дежурят 16 сотрудников спецроты МВД Абхазии.

"На этом отрезке дороги находится здание Центризбиркома. Выставлены ограждения, личный состав МВД Абхазии охраняет данный участок для обеспечения порядка. Это стандартная практика, на прошлых выборах было также. Все держим под контроле", – пояснил Хагба.

По его словам, водители автомобилей с пониманием отнеслись к тому, что дорога перекрыта, в течение дня никто не жаловался.

Сотрудники милиции даже успели выполнить свой гражданский долг. Они с утра пошли на участки и проголосовали.

"Мы все проголосовали с раннего утра. Пока одна половина охраняла участок возле ЦИК, вторая половина успела пойти и проголосовать. Затем ближе к 10:00 оставшаяся часть тоже отправилась на избирательные участки. Таким образом, все смогли выполнить свой гражданский долг", – добавил командир спецроты.

Рауль Хагба также не исключил возможность усиления охраны на участке ближе к 20:00.

Порядок на выборах в Абхазии охраняют 700 сотрудников МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перекрытая дорога

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

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Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

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