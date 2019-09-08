Предварительные итоги голосования по выборам президента Абхазии ЦИК объявит 9 сентября

Участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии работали с 8:00 до 20:00.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Предварительные итоги голосования на выборах президента Абхазии ЦИК республики объявит в понедельник 9 сентября, сказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Он добавил, что сейчас идет процесс подсчета голосов. Председатель ЦИК республики отметил, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было. Тамаз Гогия заметил, что граждане Абхазии активно приняли участие в выборах главы государства.

По данным ЦИК, явка на 18:00 составила 50,99% избирателей. Это значит, что по явке пройден необходимый порог в 25% избирателей. Однако выборы все еще могут быть признаны несостоявшимися, если большинство голосов соберет графа "против всех кандидатов".

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

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ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

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