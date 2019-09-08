Участки закрылись, к подсчету голосов приступили: второй тур выборов президента Абхазии

Избирательные участки во втором туре выборов президента Абхазии закрылись в 20:00. Всего на территории республики работали 152 участка, еще два – в Москве и Черкесске.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Избиратели в Абхазии выбирали президента во втором туре выборов в воскресенье 8 сентября. По сообщению ЦИК Абхазии, явка на 18:00 составила 50,99% избирателей. Это значит, что по явке пройден необходимый порог в 25% избирателей. Однако выборы все еще могут быть признаны несостоявшимися, если большинство голосов соберет графа "против всех кандидатов".

Предварительные результаты второго тура выборов президента Абхазии ЦИК объявит в понедельник 9 сентября в 12:00.

Московская избирательная комиссия по выборам президента Абхазии завершила свою работу, сообщил на странице в Facebook председатель участковой комиссии Беслан Кобахия. На участке приступили к подсчету бюллетеней. По данным на 15:00, в Москве проголосовало более 600 избирателей. Явка в столице России во втором туре выше, чем в первом.

Спокойная обстановка

Порядок на выборах в Абхазии охраняют 700 сотрудников МВД Абхазии. Все избирательные участки на территории страны взяты под круглосуточную охрану.

Под особым контролем здание Центризбиркома. Там с 8:00 перекрыт отрезок улицы Конфедератов от Ардзинба до Лакоба. Командир спецроты, майор милиции Рауль Хагба рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что весь день у здания ЦИК сохраняется спокойная обстановка. Перекрытие улицы у ЦИКа для автомобильного движения в день выборов - стандартная процедура.

В ЦИК поступила устная жалоба с избирательного участка, расположенного в Черкесске. Вопрос касался работы наблюдателей от штабов, которые хотели работать непосредственно рядом с членами участковой комиссии.

"Дело в том, что в российском законодательстве есть ограничения в этом плане, основной состав черкесской комиссии - это представители Северного Кавказа, то есть у них есть представление об ограничениях в предоставлении паспортных данных, если избиратель этого не хочет", - пояснил Гогия.

Но по абхазскому законодательству должна быть абсолютная визуальная доступность наблюдателя, чтобы он мог наблюдать, как проставляется штамп, какого образца паспорт, при этом не препятствовать работе избирательной комиссии. После обсуждения проблемы в ЦИК, вопрос был снят.

Международные наблюдатели

На второй тур выборов президента в Абхазию приехало 12 международных наблюдателей.

Член совета при председателе Совета Федерации России по взаимодействию с институтами гражданского общества, общественный деятель Александр Пилипенко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, что ситуация на выборах стабильная.

"Люди идут семьями, голосуют. Очередей я практически не заметил. Пообщался с наблюдателями от обоих кандидатов, ни от кого не услышал замечаний, нарушений тоже не было замечено. Все проходит стабильно. В основном народ радостный, несмотря на погоду, которая сейчас в Сухуме – то дождь, то нет дождя. В основном все хорошо", - подчеркнул Пилипенко.

Наблюдатели из Южной Осетии отметили, что организация второго тура выборов президента Абхазии была проведена на хорошем уровне, были созданы все условия для свободного голосования граждан республики. Наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы помешать абхазскому народу выразить свою волю.