Сотрудники МВД не зафиксировали нарушений правопорядка на выборах президента Абхазии

Предварительные итоги голосования на выборах президента Абхазии ЦИК республики объявит в понедельник 9 сентября.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Инцидентов, связанных с нарушением правопорядка в период проведения второго тура выборов президента, не зафиксировано, сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"На данный час работают выборные комиссии по подсчету голосов избирателей, сотрудники милиции продолжают нести служебные обязанности по охране участков и сопровождение выборной комиссии в ЦИК", - добавил он.

Исполняющий обязанности первого заместителя генпрокурора Даур Амичба подчеркнул, что в соответствии с приказом генпрокурора, сотрудники будут несли службу на избирательных участках до окончания подсчетов голосов.

"Никаких обращений граждан с жалобами, заявлений в прокуратуру Абхазии не поступало. До окончания подсчетов голосов сотрудники генеральной и районных прокуратур находятся на местах в соответствии с графиком дежурств. Мы принимаем любые заявления о нарушении законодательства", - сказал Амичба.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

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ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

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