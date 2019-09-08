Наблюдатель из Ганы: выборы президента Абхазии можно оценить на пятерку

Второй тур голосования на выборах президента Абхазии завершился, избирательные участки закрылись, ЦИК приступил к подсчету голосов.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Выборы президента Абхазии можно оценить на пятерку, рассказал на радио Sputnik международный наблюдатель из Республики Гана, представитель ганского фонда по социальному развитию Сергей Чеснаков.

Наблюдатели из Африканской республики Гана присутствовали на выборах президента Абхазии еще в 2014 году. В этом году они также решили выступить в качестве наблюдателей.

"Мы решили продолжить эту традицию следить за демократическими выборами в Абхазии, как в самостоятельной, состоявшейся республике. Это была инициатива Фонда социального развития Республики Гана. Мы отслеживаем все процессы, которые происходят в мире. Хотим, чтобы Африканский континент участвовал в событиях не только России, но и дружественных стран, которые хорошо относятся к России. Абхазия - родственная республика", – рассказал Чеснаков.

Посещать избирательные участки наблюдатели из Ганы начали уже в субботу 7 сентября. Они проверяли, как члены участковых комиссии подготовились к выборам президента.

"Мы посмотрели участки в Национальной библиотеке, в школе № 4, в школе №10. Уровень подготовленности был высоким. Сегодня также мы с утра проверили эти же участки. Они открылись вовремя. Наблюдатели от штабов были на месте. Царила дружеская обстановка, везде подсказывали, если были вопросы. Все было прозрачно. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что подкупа избирателей не было. Мы не видели", – подчеркнул Чеснаков.

Наблюдатели из Ганы пообщались и с представителями штабов. По словам Чеснакова, у них также не было серьезных замечаний, которые могут повлиять на ход голосования.

Делегация наблюдателей из Республики Гана планирует задержаться в Абхазии до объявления ЦИКом предварительных результатов.

"Мы останемся еще завтра, посмотрим протоколы. Убедимся, что волеизъявление граждан прошло в рамках закона и только тогда покинем республику", – добавил Чеснаков.

Выборы президента Абхазии прошлив воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>