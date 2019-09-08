Наблюдатель из Совфеда о ходе выборов: говорит о сформировавшемся гражданском обществе

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Второй тур голосования на выборах президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке, заявил на радио Sputnik наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

Делегация побывала в Гулрыпшском, в Гудаутском районе, и Сухумском районах. По словам Кондратьева, явка на участках была высокая.

"С утра явка была не очень высокой. Но это объясняется тем, что выборы проходят в выходной день, а также люди в этот день играют свадьбы. Но даже после первого тура люди идут голосовать. Это важный аспект. Это говорит о сформировавшемся гражданском обществе. То есть, происходят действительно демократические, открытые выборы, в рамках международного, давным-давно выстроенного избирательного процесса. И это очень здорово", – подчеркнул Кондратьев.

Особо наблюдателю из России понравилось то, что на избирательный участок пришли даже молодожены, которые в день голосования играли свадьбу.

"Приятно, что люди оставив все домашние дела и заботы, семьями шли на выборы, – признался он. – Это четко было видно. Уже после 12 часов половина избирателей по списку проголосовало".

Наблюдатель от Совфеда отметил, что на всех участках, которые они посетили, члены делегации фотографировались. К ним периодически присоединялись обычные граждане, которые приходили голосовать.

"На всех участках мы в обязательном порядке фотографировались. С нами активно фотографировались и молодежь, и пожилые люди. Мы общались с ветеранами в Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Самое приятное – когда приходят люди и говорят: "Как хорошо, что мы все вместе, и русские и абхазы". Мы участвуем в этом мероприятии, потому что для нас это общее дело. И вот общение это в человеческом плане давало такие приятные эмоции, это здорово. Понимаем, что мы - действительно братские народы. Для нас Абхазия – родная страна", – отметил Кондратьев.

Член Международного комитета Совета Федерации России добавил, что какой бы выбор не сделал абхазский народ, Россия всегда поддержит республику и ее жителей.