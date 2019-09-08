Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

Отрыв действующего президента Абхазии Рауля Хаджимба от главы оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа составил около полутора процентов.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует во втором туре выборов главы республики, сообщили в штабе Хаджимба.

"По предварительным данным, победа за мной", - заявил Рауль Хаджимба, выйдя к своим сторонникам.

"Я думаю ЦИК озвучит предварительные результаты завтра. Я шел к этому не для того чтобы победить кого-то, а чтобы страна сохранилась, мы должны быть вместе с теми кто и в другом лагере", - отметил он.

Мы должны быть едины с теми, кто находится в лагере другого кандидата, добавил Хаджимба.

"Эмоции всегда должны присутствовать в человеке, но нам нужно понять, что нам не нужно побеждать свой народ, надо создавать условия для того чтобы мы были едины", - подчеркнул он.

Хаджимба добавил, что без единства государство не сможет состояться.

Официальные данные ЦИК республики объявит в понедельник 9 сентября.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>