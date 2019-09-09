Квициниа намерен оспаривать результаты второго тура выборов президента в суде

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

Квициниа призвал своих сторонников разойтись. О последующих планах и действиях его штаб сообщит утром в понедельник 9 сентября.

ЦИК республики объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября. Однако в штабе действующего президента республики Абхазии Рауля Хаджимба уже начали отмечать победу. По данным штаба, Хаджимба лидирует вво втором туре выборов.

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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

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Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.