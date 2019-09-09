Ни один из кандидатов в президенты не набрал нужное количество голосов, заявил Квициниа

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа выразил мнение о том, что ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов для объявления его победителем в выборах, об этом он заявил своим сторонникам в понедельник 9 сентября.

В частности, в штабе лидера оппозиции призвали обратить внимание на толкование статьи 19 закона "О выборах президента Республики Абхазии".

Депутат Народного Собрания республики Рауль Лолуа призвал ЦИК не торопиться с выводами, разобраться в ситуации и принять законное решение. Тех, кто проголосовал против действующей власти, он призвал не расслабляться и заверил их в том, что "просто так никто выборы не отдаст".

"Мы будем добиваться законного решения подведения итогов. Есть очень серьезные сомнения, что итоговые цифры соответствуют реальным положениям Конституционного закона Абхазии "О выборах президента", - сказал Лолуа.

Алхас Квициниа подчеркнул, что его команда будет решительно отстаивать законность выборов главы государства. Он также отметил, что есть много общественных и политических организаций, которые заявляют о нарушении закона.

"Если даже ЦИК объявил какие-то результаты, мы будем это оспаривать. Это юридический процесс и, конечно же, они будут спешить это озвучивать, но мы включаем механизм закона", - сказал Квициниа.

Квициниа призвал единомышленников не расстраиваться и попросил всех разойтись до уведомления о последующих планах.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Бадри Есиава/Адгур Авидзба Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа вышел к своим сторонникам

Согласно 19 статье закона "О выборах президента Республики Абхазии", во втором туре выборов президента победителем считается тот, кто получил наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов поданных за кандидата больше числа поданных против него. При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала в обществе различные толкования.

Дело в том, что в законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

Центральная избирательная комиссия Абхазии 5 августа приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

ЦИК республики объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.