По предварительным данным ЦИК, Хаджимба выиграл в выборах президента Абхазии

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Рауль Хаджимба стал победителем президентских выборов в Абхазии, согласно предварительным данным Центризбиркома республики, сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Он добавил, что подсчет голосов был проведен без учета протокола из села Псху Сухумского района, который доставят в столицу в понедельник 9 сентября. При этом Гогия подчеркнул, что количество голосов в этом селе никак не повлияют на исход выборов.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

По предварительным цифрам за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявят в понедельник 9 сентября.