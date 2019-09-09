06:31 09 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
LIVE:
ЦИК Абхазии

По предварительным данным ЦИК, Хаджимба выиграл в выборах президента Абхазии

Выборы в Абхазии: Хаджимба vs Квициниа
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (40)
23901

Второй тур выборов президента Абхазии прошел в воскресенье 9 сентября.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Рауль Хаджимба стал победителем президентских выборов в Абхазии, согласно предварительным данным Центризбиркома республики, сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Он добавил, что подсчет голосов был проведен без учета протокола из села Псху Сухумского района, который доставят в столицу в понедельник 9 сентября. При этом Гогия подчеркнул, что количество голосов в этом селе никак не повлияют на исход выборов.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

По предварительным цифрам за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявят в понедельник 9 сентября.

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (40)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Свадьба, дети и спецрота: как выбирали президента в Абхазии
Квициниа призвал своих сторонников к спокойствию
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia