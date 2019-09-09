Гогия о намерении Квициниа оспорить результаты выборов: не удивительно

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде, сказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Это их право. Любое решение не только Центральной избирательной комиссии может быть оспорено, обжаловано. Это понятное явление", - сказал Гогия.

Он также добавил, что по закону Абхазии любые действия и бездействия Центризбиркома могут быть обжалованы в суде.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

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По предварительным данным за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%