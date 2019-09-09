Стали известны последние данные по явке избирателей на выборах в Абхазии

Всего в списки избирателей включены 127 тысяч 140 человек граждан Абхазии.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. На выборах президента Абхазии проголосовали 83 883 человек, что составляет 65,98% от общего списка избирателей, сообщили Sputnik Абхазия в Центризбиркоме республики.

По предварительным данным, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%.

ЦИК Абхазии официально объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября.

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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.