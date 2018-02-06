Осторожно: как не нарваться на фальшивки билетов FIFA-2018

Возросшее число регистрации потенциально опасных доменных имен может использоваться, в том числе и для продажи фальшивых билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB предупреждает о возросшем риске приобретения фальшивых билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России, контрафактной атрибутики по тематике мероприятий FIFA, кражи данных или выманивания денег.

© Sputnik. Нина Зотина Как попасть на Чемпионат мира 2018 года: билет и Fan ID

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Group-IB, возросшее число регистрации потенциально опасных доменных имен могут использоваться для незаконной деятельности.

"За последний год количество регистраций доменных имен по тематике мероприятий FIFA и предстоящего мундиаля в России выросло на 37% и продолжает расти. На данный момент таких доменов порядка 37 тысяч" — уточняется в сообщении.

Специалисты уверены, как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы за последний год целенаправленно под мировой турнир, часть доменов активны уже сейчас. Вместе с тем, специалисты утверждают, что количество активных групп "Вконтакте" превышает 200.

"Учитывая принятые FIFA меры безопасности и сложность процедуры приобретения и передачи билетов другим лицам, мошенники создают "серые схемы" онлайн-продажи билетов. На досках объявлений встречаются предложения с фотографиями самих билетов, в то время как по правилам FIFA их доставка начнется в апреле-мае 2018 года, то есть официальных билетов на руках ни у кого сейчас быть не может", — говорится в сообщении Group-IB.

Одновременно с мошенниками к мероприятию готовятся нелегальные продавцы. Так, за последние три месяца количество предложений по запросам, связанным с ЧМ-2018, на популярных досках объявлений увеличилось примерно в 12 раз: с 336 до 4,2 тысячи. Чаще всего предлагают приобрести монеты, футболки, брелоки, талисманы

"Эти риски нельзя игнорировать, вся опасность в том, что на неактивном сейчас домене в любой момент может появиться противоправный контент: от контрафакта и фишинга до предложения "серых схем" приобретения билетов или попросту "развода" на деньги", — комментирует ситуацию в сообщении компании директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин.

Правонарушители предлагают билеты с "накруткой" более 500%.

В компании Group-IB намерены отслеживать "спящие", еще неактивные ресурсы и мониторить возникновение новых.

Подобный опыт в России есть: в преддверии сочинской Олимпиады удалось устранить более 1,5 тысячи фактов нелегального распространения билетов на 80 ресурсах и 335 случаев неправомерного использования олимпийского символики на 320 ресурсах, включая Facebook, Vk.com, Avito, Ebay.