Бомбардир из Аргентины: Sputnik собрал 15 фактов о Лионеле Месси

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило 15 интересных фактов о капитане сборной Аргентины и нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

Аргентинец Лионель Месси родился 24 июня 1987 года в городе Росарио, где родился всемирно известный революционер Эрнесто Че Гевара.

В детстве Месси страдал от дефицита гормона роста. Молодому футболисту помогли медицинские препараты, благодаря которым он вырос до 169 сантиметров.

Лионель не единственный футболист в семье, двое его братьев Эмануэль и Макси Бьянкуччи играют за клубы Южной Африки.

© AFP 2018/ FRANCK FIFE Братья Месси Родриго и Матиас

Первый контракт Лионеля Месси с молодежным клубом "Барселоны" был подписан в декабре 2000 года на салфетке в одном из ресторанов Барселоны. Бумаги под рукой не оказалось, а отец Лионеля Хорхе Месси потребовал от руководства клуба незамедлительного заключения договора. Сейчас эта "историческая" салфетка хранится в музее футбольного клуба.

Дебют Месси произошел в испанской премьер-лиге в октябре 2004 года, когда ему было 17 лет. В истории клуба он стал третьим в списке самых молодых дебютантов.

© AFP 2018/ ALEJANDRO PAGNI Лионель Месси

Первую свою игру в Лиге чемпионов Лионель Месси в составе "Барселоны" проиграл донецкому "Шахтеру" со счетом 0:2 в декабре 2004 года.

Летом 2008 года он получил футболку с номером "10" от Рональдиньо и сменил свой номер "19" на него.

© AFP 2018/ Josep LAGO Во время матча футбольной лиги испанской лиги "Барселона" против "Реал Бетис" на стадионе в Барселоне 20 августа 2017 года

За всю карьеру с поля Месси удаляли всего один раз. Он получил красную карточку через 47 секунд после выхода на замену в игре против сборной Венгрии 17 августа 2005 года.

В честь Лионеля Месси ювелир из Японии отлил золотую ступню по слепку левой ноги футболиста весом 25 килограммов. Изделие было продано на аукционе за 5, 5 миллионов долларов.

© AFP 2018/ TOSHIFUMI KITAMURA Золотая ступня по слепку левой ноги футболиста Лионеля Месси весом 25 килограммов

Месси очень любил свою бабушку, которая записала его в футбольную секцию. Каждый свой гол он посвящает ей, поднимая указательные пальцы к небу. Футболист даже сделал татуировку портрета бабушки на левой лопатке.

© AFP 2018/ MUNIR UZ ZAMAN Татуировка Лионеля Месси с изображением портрета бабушки

Изображение бабушки Месси не единственная татуировка на теле легенды футбола. После рождения первенца в 2012 году он "забил" на левой ноге отпечаток ладошек сына Тьягу.

© AFP 2018/ JUAN MABROMATA Татуировка Месси на левой ноге с изображением ладошек сына Тьягу

Месси активно занимается благотворительностью. Он учредил фонд своего имени, помогающий детям с серьезными заболеваниями. В 2013 году он пожертвовал около миллиона долларов на ремонт детской больницы в Росарио.

Нападающий "Барселоны" и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси — абсолютный чемпион по обладанию футбольных трофеев, из которых пять "Золотых мячей" и три "Золотые бутсы".

© AFP 2018/ LLUIS GENE Лионель Месси и его золотые мячи

В 2014 главная аргентинская спортивная газета Olé на один день переименовалась в Léo в честь триумфального возвращения Месси в строй после двух месяцев восстановления от травмы и двух его голов в первом же матче в ворота "Хетафе".

В 24 года Месси стал лучшим "снайпером" в истории каталонского клуба, в 28 лет провел 100 матчей за национальную команду. Летом 2017 года форвард отправился в отпуск, имея в активе 583 матча и 507 голов за "Барселону", 118 матчей за сборную Аргентины и 58 голов в ее составе.