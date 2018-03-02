16:32 02 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Стадион Лужники в Москве

Власти Москвы рассказали, что нельзя брать с собой на матч ЧМ-2018

© Sputnik. Максим Блинов
FIFA-2018
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Досматривать зрителей, по словам Черникова, будут не только визуально, но и с помощью рамок-металлоискателей, ручных металлоискателей, а также так называемых "электронных носов", способных определить наличие определенных веществ

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Список предметов, которые нельзя пронести с собой на стадион на матч чемпионата мира по футболу, включает стеклянные бутылки и напитки, а также оружие, химикаты и взрывчатые вещества, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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"Список предметов, запрещенных к проносу на матчи чемпионата мира по футболу, четко определен правилами соревнований и включает в себя более 40 пунктов, начиная от взрывчатых веществ, оружия, колющих и режущих предметов, газовых баллонов и химикатов, материалов экстремистского характера до зонтов, которые могут разрешить в дождливый день", — сказал глава столичного департамента.

Также взять с собой на матч болельщики не смогут бумажные рулоны, стеклянные бутылки и жидкости, в том числе напитки.

Досматривать зрителей, по словам Черникова, будут не только визуально, но и с помощью рамок-металлоискателей, ручных металлоискателей, а также так называемых электронных носов, способных определить наличие определенных веществ.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik Абхазия.




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