ЧМ 2018: комиссия FIFA посетила с инспекцией Казань

Комиссия FIFA, посетившая с инспекционным визитом Казань, надеется, что подготовка к чемпионату мира по футболу будет беспроблемной.

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает на то, что процесс подготовки к чемпионату мира в России в оставшиеся месяцы пройдет без проблем.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Комиссия FIFA в субботу, третьего марта, посетила с инспекционным визитом Казань, которая примет шесть матчей турнира. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что FIFA давно не наблюдала такой хорошей подготовки к чемпионату мира, как в России.

"Будем надеяться на то, что Станислав Черчесов прав, и подготовка к чемпионату будет беспроблемной. Еще много работы предстоит проделать до начала чемпионата. Мы рады, что с нами так хорошо сотрудничают местные власти. Сейчас остались детали, но они значат очень многое. Как я люблю говорить, дьявол в деталях. Мы с нетерпением ждем начала турнира", — сказал Смит журналистам.