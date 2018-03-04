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ЧМ 2018: комиссия FIFA посетила с инспекцией Казань

Sputnik / Максим Богодвид
FIFA-2018
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Комиссия FIFA, посетившая с инспекционным визитом Казань, надеется, что подготовка к чемпионату мира по футболу будет беспроблемной.

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает на то, что процесс подготовки к чемпионату мира в России в оставшиеся месяцы пройдет без проблем.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Стадион Лужники в Москве
© Sputnik. Максим Блинов
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Комиссия FIFA в субботу, третьего марта, посетила с инспекционным визитом Казань, которая примет шесть матчей турнира. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что FIFA давно не наблюдала такой хорошей подготовки к чемпионату мира, как в России.

"Будем надеяться на то, что Станислав Черчесов прав, и подготовка к чемпионату будет беспроблемной. Еще много работы предстоит проделать до начала чемпионата. Мы рады, что с нами так хорошо сотрудничают местные власти. Сейчас остались детали, но они значат очень многое. Как я люблю говорить, дьявол в деталях. Мы с нетерпением ждем начала турнира", — сказал Смит журналистам.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Абхазия.



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