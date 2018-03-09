Дельфины в Сочи тренируются перед ЧМ-2018

Трибуны активно поддерживали животных, которые показывали интересные элементы иры с мячом.
Сочинскй дельфинарий удивил посетителей игрой в футбол, игроками выступили дельфины. Захватывающая игра состоялась в честь предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
Трибуны активно поддерживали животных, которые показывали интересные элементы иры с мячом.
Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27 - 28 марта 2018 года.
Представитель крупного российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова, которая участвовала в туристическом форум-выставке "VISIT APSNY" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", поделилась прогнозами на турсезон в Абхазии на 2018 год.
Южная Корея и США настроены оптимистично насчет разрешения проблемы КНДР, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".