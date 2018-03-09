Рекордсмен из Ирана собирается на ЧМ-2018 в Россию

Любитель футбола из Ирана Араш Ахмади Тейфкани установил мировой рекорд, продержав футбольный мяч на одной ноге в течение 1 часа 23 минут и 12 секунд. Это достижение позволило его обладателю попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Мировой рекордсмен из Ирана, удерживавший на одной ноге футбольный мяч 1 часа 23 минут и 12 секунд собирается на Чемпионат мира по футболу который пройдет в России. Об этом сообщает Sputnik Иран.

Рекордсмен верит в то, что иранская национальная команда выйдет в плей-офф Чемпионата мира по футболу – 2018.

"Учитывая тот факт, что тренером иранской сборной является Карлуш Кейрош, а сами игроки очень сильные и играют в разных странах, у команды есть все шансы выйти из группы", — отмечает он.

Прошлый мировой рекорд по удержанию мяча, установленный в 2002 году, принадлежал спортсмену из США, однако Тейфкани удалось улучшить его результат на 26 минут. В интервью Sputnik иранский спортсмен рассказал, как он тренировался, что для него означает попадание в Книгу рекордов.

"В 2016 году я направил заявку в комиссию для фиксации своего рекорда по удержанию мяча на голове в Книге рекордов Гиннесса. Когда я отправлял видео, связь прервалась. Я простоял 6 часов с мячом на голове. Но из-за того, что видео не записалось, рекорд не был засчитан. А год назад я побил рекорд шведского спортсмена по удержанию мяча на голове с результатом 8 часов 42 минуты 12 секунд. В этом году я обошел американского спортсмена по удержанию мяча на одной ноге со временем 1 час 23 минуты 12 секунд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса", — заметил рекордсмен.

Пока Араш не получил свидетельство об установленном рекорде, поскольку выдача документа требует соблюдения определенных процедур. Спортсмен надеется получить заветный документ в течение трех месяцев.

Отец рекордсмена играл за национальную сборную Ирана по футболу и смог с детства привить сыну любовь к этому спорту. Араш профессионально занимался футболом, даже должен был войти в иранскую команду "Esteghlal" ("Независимость"), однако из-за полученной травмы был вынужден оставить спорт. После этого он отслужил в армии и решил заняться индивидуальными спортивными дисциплинами. Он уже не первый раз устанавливает мировые рекорды.