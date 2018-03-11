10:57 11 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Стойки регистрации в новом терминале аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде, архивное фото

Росавиация не позволит завысить цены на авиабилеты в преддверии ЧМ-2018

© Sputnik. Роман Владимиров
FIFA-2018
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Теперь российским авиакомпаниям запрещено повышать тарифы на авиабилеты в города проведения чемпионата мира по футболую

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Росавиация с 10 марта начала ежедневный мониторинг цен на авиабилеты в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости

Посетители на площадке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на открытии парка Универсиады в Казани
© Sputnik. Alexei Danichev
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Если ведомство зафиксирует их необоснованное удорожание, то будет уведомлять Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру.

Ранее Росавиация запретила авиакомпаниям повышать тарифы на авиабилеты в города проведения ЧМ, а также стоимость услуг в аэропортах этих городов. Теперь это требование закреплено законодательно.

Кроме того, с 10 марта все авиаперевозчики должны будут каждую неделю отчитываться о наличии авиабилетов.

В январе министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Минтранс и правительство изучают, возможно ли на законодательном уровне ограничить рост цен на авиабилеты на время проведения ЧМ-2018. Однако министр отметил, что дешевые билеты могут раскупить очень быстро, поэтому этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно и точно.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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