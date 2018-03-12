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ФИФА: более 1,3 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

© Sputnik. Мария Плотникова
FIFA-2018
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Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, продано уже 1 миллион 303 тысячи 616 билетов, сообщается на сайте ФИФА.

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По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Отмечается, что в ходе первого периода второго этапа продаж, завершившегося 31 января, было реализовано 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов – 197 тысяч 832 — досталось российским болельщикам. На втором месте по этому показателю болельщики из Колумбии (33 048), на третьем – Бразилии (24 656), четвертом – Перу (21 946), пятом – Германии (21 639), шестом – США (20 347), седьмом – Мексики (18 155), восьмом – Австралии (15 906), девятом – Аргентины (15 214), десятом – Англии (14 890).

Всего иностранным болельщикам на данной стадии было продано 65% билетов. Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.



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