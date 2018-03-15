ФИФА о заявлении Мэй: команды ЧМ-2018 сделают турнир незабываемым

Каждая страна-участница ЧМ-2018 сама будет решать о составе свего представительства, что не повлияет на упешное проведение мундиаля, заявили в ФИФА.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Все 32 сборные Чемпионата мира по футболу-2018 сделают незабываемым предстоящее событие, в этом уврены в ФИФА и оргкомитете ЧМ-2018 уверены, заявила РИА Новости представитель ФИФА Тейсса Плам.

"Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии", — сообщила представитель ФИФА.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу, в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.