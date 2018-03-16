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Футбол. Лига Европы. Матч РБ Лейпциг - Зенит

Форвард сборной России по футболу Кокоркин может пропустить ЧМ-2018

© Sputnik. Владимир Астапкович
FIFA-2018
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Из-за травмы колена Александр Кокорин в ближайшее время отправится на лечение в Рим.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Нападающий Санкт-Петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена, сообщает Р-Спорт.

"По результатам обследования травмы, полученной форвардом "сине-бело-голубых" в матче с "РБ Лейпциг" (в 1/8 финала Лиги Европы), у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена", — сообщается на официальном сайте "Зенита".

Александр Кокорин в ближайшее время отправится на лечение в Рим. Сроки операции будут объявлены позднее. Срок восстановления от таких травм обычно составляет порядка пяти-шести месяцев.

В этом сезоне 26-летний форвард сыграл за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.




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