ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

В начале марта на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) под руководством главы ФИФА было принято решение о включении системы видеопомощи (VAR) в правила футбола.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, сообщает Р-Спорт со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино.

Система VAR будет использована для помощи арбитрам в определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

О соответсвующем решении собщил глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции.

"У нас будет первый чемпионат мира в 2018 году с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны. В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%", — сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.