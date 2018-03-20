21:39 20 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Лионель Месси (Аргентина) в товарищеском матче между сборными командами России и Аргентины.

Месси: ЧМ-2018 - последний шанс стать чемпионом мира

© Sputnik. Алексей Филиппов
FIFA-2018
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Мировое первенство состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий мундиаль станет для многих представителей аргентинского футбола последним шансом завоевать титул.

"К сожалению, мы зависим от результата. Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда", — приводит слова Месси RT.

Лионель Месси празднует победу над Базелем во время футбольного матча Лиги чемпионов на стадионе 4 ноября 2008 года в Барселоне
© AFP 2018/ LLUIS GENE
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Сборная Аргентины трижды проигрывала в финалах на последних трех крупных турнирах. В 2014 году она уступила сборной Германии в финале ЧМ, а в 2015 и 2016 годах проиграла чилийцам в финалах Кубка Америки.

"Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок", — добавил Месси.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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