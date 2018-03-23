Мяч Чемпионата мира по футболу доставят на МКС

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Помимо прочего, "Союз МС-08" доставит на МКС мяч чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Владимир Астапкович Как сахарный тростник из Бразилии сделает ЧМ-2018 в России уникальным

Как сообщал один из космонавтов Олег Артемьев, экипаж взял с собой на станцию мяч Telstar18, который после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Космонавт сообщал, что планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.