15:16 23 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-08 на стартовую площадку

Мяч Чемпионата мира по футболу доставят на МКС

© Sputnik. Евгения Новоженина
FIFA-2018
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Пилотируемый "Союз МС-08" пристыкуется к Международной космической станции (МКС ) в 22.41 мск 23 марта.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Помимо прочего, "Союз МС-08" доставит на МКС мяч чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России, сообщает РИА Новости.

Футбол. Тренировка сборной России
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Как сообщал один из космонавтов Олег Артемьев, экипаж взял с собой на станцию мяч Telstar18, который после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Космонавт сообщал, что планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах
Теги:
МКС, ЧМ-2018



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