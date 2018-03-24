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Строительство стадиона Калининград, архивное фото

Полная готовность: в Калининграде ввели в эксплуатацию стадион для ЧМ-2018

© Sputnik. Игорь Зарембо
FIFA-2018
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Во время чемпионата мира здесь пройдут четыре матча, в дальнейшем стадион станет домашней ареной футбольного клуба "Балтика".

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Калининградские власти получили разрешение ввести в эксплуатацию стадион для чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба российского Министерства спорта. 

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Первая тестовая игра на новой арене пройдет 11 апреля – сыграют местный футбольный клуб "Балтика" и самарские "Крылья Советов".

Во время ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа. В дальнейшем стадион "Калининград" станет домашней ареной "Балтики".

Стадион расположен на острове Октябрьский между руслами рек Старая и Новая Преголя и вмещает до 35 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, теперь калининградские власти вплотную займутся транспортной инфраструктурой и благоустройством территории вокруг стадиона. Отмечается, что стадион "Калининград" получил разрешение на ввод в эксплуатацию одним из первых.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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