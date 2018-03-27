МИД Британии: не будем наказывать английских болельщиков бойкотом ЧМ-2018

Бойкот чемпионата мира по футболу сборной Англии стал бы наказанием для английских болельщиков, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Высылка Великобританией российских дипломатов из страны не отразится на участии сборной Англии в чемпионате мира по футболу, который состоится в России, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главу МИД Британии Бориса Джонсона.

"У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков. Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать… Аналогичные меры приняли и несколько других стран", — сказал Джонсон.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.