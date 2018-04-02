Кассы в метро Москвы со стикерами "We speak English!" появятся к ЧМ-2018

Всего будет наклеено более 150 стикеров на окнах 76 станций метро, которые пользуются наибольшим спросом у туристов или расположены рядом со стадионами.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Кассы в метро Москвы, где работают англоговорящие сотрудники, отметят стикерами "We speak English!" к чемпионату мира по футболу, сообщил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что размещать стикеры начнут в апреле.

"Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро", — сказал он РИА Новости.

Раньше, как напомнил вице-мэр, кассы с англоговорящими сотрудниками помечали небольшими флажками, однако они, по его мнению, менее заметны.

Всего будет наклеено более 150 стикеров на окнах 76 станций метро, которые пользуются наибольшим спросом у туристов или расположены рядом со стадионами.

На сегодняшний день в метро работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. К чемпионату их количество возрастет до 400.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что организация будет следить за ценами на такси во время Чемпионата мира по футболу.

"Конечно, мы будем это (цены — ред.) отслеживать. Мы будем отслеживать, будем следить, чтобы не было каких-то таких оскорбительных для гостей тарифов", — объяснил он.

Напомним также, что болельщики ЧМ смогут оформить по телефону бесплатный билет на поезд по паспорту болельщика или билету на матч, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Бесплатный билет на дополнительный поезд по паспорту болельщика и билету на матч теперь можно оформить с помощью одного телефонного звонка. В этом помогут операторы колл-центра Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу-2018", — говорится в сообщении.

Добавляется, что операторы колл-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Получить помощь их помощь можно круглосуточно и без выходных.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.