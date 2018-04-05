20:44 05 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

От Вилли до Забиваки: маскоты чемпионатов мира по футболу

Получить короткую ссылку
Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (4)
7 0 0
История талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA
© Sputnik

Персонаж-талисман стал неотъемлемой частью всех современных чемпионатов мира. Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.

Чемпионат мира по футболу берет свое начало с 1930 года. Талисманы у мундиаля появились не сразу, первый был избран Англией на чемпионате 1966 года. Британским маскотом стал лев Вилли.

Вымышленные персонажи, парочки, трио и даже фрукты — что только не избирали в качестве маскота для чемпионатов мира по футболу.

Последние два мундиаля и предстоящий в России оказались под покровительством маскотов-животных. ЮАР в 2010 году выбрали леопарда Закуми, Бразилия — броненосца Фулеко, а Россия — волка Забиваку.

Всероссийское голосование по выбору официального талисмана ЧМ-2018 продолжалось больше года, с 23 сентября 2015-го. Было собрано более миллиона голосов: 53% — за волка, 27% — за тигра и 20% — за кота.

Забивака представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в футболке со словами RUSSIA 2018.

Сочетание белого, синего и красного в футболке и шортах представляют национальные цвета футбольной команды России. Разработан студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018.

Футбольные матчи турнира будут сыграны в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте ФИФА-2018.

 

Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (4)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • Тунеядец
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.

  • Малый ракетный корабль Зелёный дол
    Не обсуждается!

    МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Какие ваши доказательства?

    Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".

  • Владимир Путин и Игорь Додон, архивное фото
    Решение придет

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

  • Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана
    Нарушают и нарушают

    Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали почти пять тысяч нарушителей границы.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    Хотим еще!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Аксель Витсель о российском футболе и болельщиках
Что делает Россию особенной: бельгийский хавбек Аксель Витсель рассказал, чего ждет от ЧМ
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia