Войдут ли в историю Месси и Роналду: размышления о ЧМ в России

Колумнист Sputnik Кыргызстан Бакыт Толканов ожидает не только захватывающих игр, но и ответов на многие вопросы.
Красные глаза, невыспавшиеся лица, крики по ночам и все соцсети в постах о футболе — с 14 июня на целый месяц это станет обычным делом. Именно тогда начнется чемпионат мира, мундиаль, настоящий праздник футбола для одних и футбольная вакханалия, месяц наказания для других. Впрочем, это дело вкуса.
Я, как болельщик, мечтаю не только увидеть зрелищные матчи, но и узнать ответы на кучу важных вопросов, которые перепишут футбольную историю.
- Появится ли новая команда-чемпион? Из 32 команд семь уже завоевывали главный футбольный титул. В последний раз чемпионский клуб пополнился в 2010 году за счет команды Испании, которая тогда выиграла свой первый и пока единственный титул чемпиона мира.
- Лионель Месси и Криштиану Роналду — два короля современного футбола. Но для того, чтобы побороться за звание лучшего игрока в истории футбола, им не хватает Кубка мира. Учитывая возраст (обоим уже за 30), это их последний шанс оставить след в вечности. Для сравнения, Пеле и Марадона, которых называют лучшими игроками мира за всю историю футбола, имеют три и один кубок соответственно.
- Смогут ли африканские команды впервые в истории дойти до полуфинала? До этого их лучшим достижением был выход в четвертьфинал, имеются в виду команды Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).
- Смогут ли азиатские команды достичь успеха (или даже превзойти его)? Например, команда Южной Кореи, которая на чемпионате мира 2002 года дошла до полуфинала и заняла четвертое место? Правда, тогда чемпионат проходил у них дома, а судьи были часто благосклонны к южнокорейской команде.
- Побьют ли рекорд немца Мирослава Клозе, который наколотил 16 голов на чемпионатах мира? Сейчас наибольшие шансы имеет другой немец — Томас Мюллер, на счету которого 10 точных ударов. Другие же выдающиеся бомбардиры, которые забивали больше Мюллера, уже давно повесили бутсы, другими словами, завершили карьеру.
- Смогут ли южноамериканские команды одолеть гегемонию европейских сборных? Обычно Кубок мира редко задерживался на одном континенте больше четырех лет, но в последние годы ситуация изменилась. В последний раз южноамериканцы усилиями бразильцев выиграли титул в 2002 году, а затем с четырехлетним интервалом побеждали итальянцы, испанцы и немцы. Счет 11:9 в пользу Старого Света.
- Прервется ли печальная традиция выбывания из турнира действующих чемпионов мира? В 2010-м итальянцы и четыре года спустя испанцы с позором покидали турнир, не выйдя даже из группы. Но, с другой стороны, если действующие чемпионы — немцы — удачно выступят и дойдут до полуфинала, то поставят рекорд: пять раз подряд до этой стадии еще ни одна сборная не доходила.
Остается пожелать уважаемым болельщикам, чтобы их команды не разочаровывали их, а нелюбителям футбола — терпения.
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