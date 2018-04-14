19:41 14 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака на открытии тематического Парка футбола в Волгограде, посвященного проведению чемпионата мира по футболу 2018.

Проверь свои знания: история чемпионатов мира по футболу в тесте

© Sputnik . Кирилл Брага
ФИФА-2018
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Чемпионата мира по футболу стартует в России 14 июня. Пройдите тест Sputnik на знание истории чемпионатов мира по футболу с 1930 года.

Sputnik предлагает своим читателям проверить, насколько хорошо они знают историю мировых первенств и ответить на несколько не очень сложных вопросов.

Темы:
Sputnik Игротека (84)

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